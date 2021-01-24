В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по трансферу Промеса

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о том, как проходят переговоры между красно-белыми и амстердамским «Аяксом» по трансферу Квинси Промеса, передает «СЭ».

«Никаких новостей нет. Все так же, идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», продвижений не было», — сказал Фетисов.



Напомним, хавбек выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год.

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