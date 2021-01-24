Макгрегор рассказал о плохом самочувствии в конце боя с Порье на UFC 257
Карен Саркисян
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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.
Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.
После поединка ирландский боец прокомментировал поражение от Порье.
«Я парировал его лоукики, но драться было тяжело. Нога не слушалась и ничего сделать было нельзя.
Я не ищу для себя оправданий. Дастин дрался очень хорошо. Я проанализирую все, посмотрю бой. Но к его концу я плохо себя чувствовал, нога болела», — цитирует Макгрегора «Чемпионат.com».
Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.
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