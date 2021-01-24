Калдервуд судейским решением одолела Ай на UFC 257
Вадим Балканов
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В очередном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который проходит в Абу-Даби, Джессика Ай уступила Джоанне Калдервуд.
Бой продлился все три раунда. Представительница Шотландии одержала победу единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 29-28).
Для Калдервуд этот успех стал пятым в американском промоушене.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента на «Бойцовском острове».
Ранее сообщалось, что Арман Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.
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