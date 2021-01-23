Форвард «Коламбуса» Гавриков забросил свою первую шайбу в сезоне
Антон Борисов
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков впервые отличился в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй Лайтнинг».
После двух периодов «мундиры» ведут со счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко забросил свою первую шайбу в НХЛ.