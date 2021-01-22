Российский боец Царукян получил нового соперника на турнире UFC 257
Антон Борисов
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян проведет бой против американца Мэтта Фреволы на турнире UFC 257, сообщает журналист Аарон Бронстетер в Twitter.
Соперником россиянина должен был стать немец Насрат Хакпараст, однако он не принял участие в процедуре взвешивания. Фревола также остался без оппонента.
Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в ночь на 24 января. В главном поединке вечера сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Ранее сообщалось, что Царукян провалил взвешивание.
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