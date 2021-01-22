Российский боец Царукян получил нового соперника на турнире UFC 257

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян проведет бой против американца Мэтта Фреволы на турнире UFC 257, сообщает журналист Аарон Бронстетер в Twitter.

Соперником россиянина должен был стать немец Насрат Хакпараст, однако он не принял участие в процедуре взвешивания. Фревола также остался без оппонента.

Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в ночь на 24 января. В главном поединке вечера сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что Царукян провалил взвешивание.