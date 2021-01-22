30 сэйвов Варламова принесли «Айлендерс» победу над «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Российский голкипер победителей Семен Варламов отразил 30 бросков из 31, стоит отметить, что в новом сезоне НХЛ он впервые пропустил. Другой российский вратарь команды Илья Сорокин провел матч на скамейке запасных.

Российские игроки «Нью-Джерси» Никита Гусев и Дмитрий Куликов очков не набрали.

Ранее сообщалось, что второй подряд шат-аут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Бостон» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1

1:0 — Барзал (Бейли, Добсон), 04:43;

2:0 — Эберле (Ли, Барзал), 19:39;

2:1 — Бастиан (Смит), 22:10;

3:1 — Эберле (Добсон, Барзал), 41:56;

4:1 — Нельсон (Ледди, Пажо), 45:06.