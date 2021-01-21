Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации с коронавирусом.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», — написал спортсмен в Instagram.

21 января спортсмен был доставлен в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

В профессиональной карьере Емельяненко провел 46 боев. В его активе 39 побед и шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что у бойца отсутствуют критические проблемы со здоровьем.