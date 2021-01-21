ФИФА и УЕФА выступили против создания европейской суперлиги
Карен Саркисян
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Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и еще пять конфедераций выпустили совместное заявление о создании европейской суперлиги.
Напомним, что в СМИ сообщалось о создании закрытой европейской суперлиги некоторыми европейскими клубами.
«ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии поздравила Роналду с 760-м голом в карьере.
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