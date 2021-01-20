Брат Хабиба победил соперника удушающим приемом в дебютном бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На турнире UFC on ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым. Бой завершился во втором раунде.

В профессиональной карьере Нурмагомедов принял участие в 13 поединках и одержал 13 побед. В активе Морозова 16 побед и пять поражений.

Ранее брат Хабиба сделал вес перед дебютным боем в UFC.