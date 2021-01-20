Жена Малафеева рассказала о состоянии госпитализированного с COVID мужа

Жена бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о состоянии супруга.

19 января экс-футболист был госпитализирован в связи с заражением коронавирусом.

Екатерина Малафеева заявила, что в больницу также отвезли его отца.

«У обоих состояние средней тяжести», — написала Малафеева в Instagram.

Жена экс-голкипера «Зенита» отметила, что у Малафеева держалась высокая температура, а УЗИ показало, что одно легкое поражено до 45%, другое — до 70%.

«Сейчас оба чувствуют себя намного лучше, чем вчера. Врачи следят за их состоянием. Спасибо всем огромное за поддержку и ваши пожелания. Уверена, что все будет хорошо, и мои близкие скоро поправятся и вернутся домой», — добавила она.

Ранее Малафеев прокомментировал свое состояние после госпитализации с коронавирусом.