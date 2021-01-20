Стали известны даты финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«РБК-Спорт», ссылаясь на источники, связанные с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает, что финал Кубка России пройдет с 26 февраля по 2 марта.

Напомним, что изначально турнир должен был пройти в Нижнем Новгороде с 23 по 27 февраля.

Ранее стали известны сроки проведения московского командного турнира по фигурному катанию.