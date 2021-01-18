В «Аяксе» прокомментировали новость о переговорах со «Спартаком» по переходу Промеса

В амстердамском «Аяксе» прокомментировали новость о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника сборной Голландии Квинси Промеса.

Напомним, что в СМИ сообщалось о желании московского клуба взять полузащитника «Аякса» в аренду.

«Мы никогда не подтверждали и не опровергали слухи. Так что никаких комментариев» — цитирует пресс-службу амстердамского клуба «Спорт-Экспресс».

После 19 туров РПЛ нынешнего сезона на первой позиции с 41 очком расположился петербургский «Зенит». На втором месте с 37 очками идет московский ЦСКА. На третьей строчке с 35 очками — «Спартак».

Ранее ЦСКА и «Ницца» договорились о переходе бразильского полузащитника Данило.