Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбурга» в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал результат игры.
«Это лишь третий матч после многомесячного перерыва. Мы играли с очень хорошей командой. Мы еще не совсем проснулись и не вполне понимаем, что нужно делать», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.
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