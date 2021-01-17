Новичок «Локомотива» рассказал о несостоявшемся переходе в «Краснодар»

Новичок московского «Локомотива» Пабло рассказал о несостоявшемся переходе в «Краснодар».

«В 2018 году ко мне был интерес «Краснодара». У нас был разговор. Но на тот момент я подумал, что это не самый благоприятный момент», — сказал бразилец в интервью YouTube-каналу клуба.

Хавбек перешел в «Локомотив» из «Бордо». В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее Пабло прокомментировал подписание контракта с «железнодорожниками».