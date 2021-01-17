Друг семьи Нурмагомедовых считает, что Хабиб использует главу UFC

Комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов использует главу промоушена Дану Уайта.

«У Хабиба большая игра, скрытая политика, в которой он использует Уайта. Это большой бизнес. За Хабиба такие силы впряглись, что бой даже в 100 миллионов не является целью. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет», — цитирует Рабаданова «Чемпионат.com».

Комментатор отметил, что боец строго относится к своим словам и не нарушит обещание ради славы и «пары десятков миллионов долларов».

Ранее депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о возможном возвращении Нурмагомедова.