«Калгари» Нестерова разгромил «Ванкувер» в матче НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

«Калгари Флэймз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счетом 3:0.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Шон Монахан, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук.

Напомним, что в составе «Флэймз» выступает российский защитник Никита Нестеров.

Ранее дубли Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс».