«Калгари» Нестерова разгромил «Ванкувер» в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Калгари Флэймз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счетом 3:0.
В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Шон Монахан, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук.
Напомним, что в составе «Флэймз» выступает российский защитник Никита Нестеров.
Ранее дубли Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс».