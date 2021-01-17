«Локомотив» повторил обложку альбома группы The Beatles
Вадим Балканов
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Московский «Локомотив» отметил всемирный день группы The Beatles.
Пресс-служба «железнодорожников» в Twitter опубликовала пародию на легендарный альбом «Abbey Road».
Напомним, что в данный момент вице-чемпионы России находятся в Марбелье, где продолжают подготовку к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» обыграл «Анже».
16 января – Всемирный день «The Beatles» ��— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021
Наша версия их легендарной обложки пластинки «Abbey Road» ��#WorldBeatlesDay pic.twitter.com/9yaIwdl7en
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