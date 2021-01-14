Губерниев — о «Катюше» вместо гимна: главное, чтоб ее не исполнили Киркоров и Бузова

Журналист Дмитрий Губерниев поддержал идею заменить национальный гимн «Катюшей» на международных соревнованиях соревнованиях, передает Sport24.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию на два года от международных соревнований. Российским спортсменам запрещено использовать национальный гимн и флаг.

«Катюша» — прекрасная песня, которую знают во всем мире, хороший выбор. Главное, конечно, чтобы эту песню не пели Филипп Киркоров с Ольгой Бузовой. Тогда нас ждет провал на Играх», — сказал Губерниев.

Ранее «Катюшу» предложили сделать гимном российских спортсменов на Олимпиаде.