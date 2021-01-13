Агент высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Норманна в «Зенит»

Агент Тимур Гурцкая в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги» высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в петербургский «Зенит».

По мнению агента, петербургскому клубу нужен игрок, который может больше, чем только отбирать мячи.

Гурцкая отмечает, что Норманн стоит столько, сколько запрашивает ростовский клуб.

«Думаю, цифра будет варьироваться около 20 млн евро», — сказал он.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 41 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице.

«Ростов» с 32 очками идет на пятом месте.

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