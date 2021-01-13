Экс-президент «Барселоны» объяснил отказ от покупки Роналду
Антон Борисов
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не приобрел нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Каталонский клуб мог совершить трансфер португальца в 2003 году, когда он выступал за лиссабонский «Спортинг». По словам Лапорты, «Барселоне» предлагали приобрести игрока за €17 млн.
«К тому моменту мы потратили деньги на Роналдиньо. «Барса» отказалась от него, так как он не подходил на нужные позиции. Не жалею об этом», — цитирует Лапорту Goal.
В августе 2003 года португальский форвард перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Роналду обновил очередное статистическое достижение.