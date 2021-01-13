Игрок «Спартака» Крал заявил о желании играть в Англии

Игрок московского «Спартака» Алекс Крал заявил о желании играть в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает «СЭ».

«Когда был ребенком, смотрел АПЛ, мне нравится эта лига. Мечтаю играть там. Но сейчас самое главное для меня — «Спартак». Сконцентрирован на том, чтобы показать свои лучшие качества», — сказал Крал.



Чех выступает за красно-белых с 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Крал может перейти в «Вест Хэм».