Полузащитник «Химок» рассказал о подарке защитника «Спартака» за мяч в ворота ЦСКА

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов рассказал об обещанном подарке защитником московского «Спартака» Георгием Джикией за забитый мяч в ворота московского ЦСКА в матче 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что Мирзов отпраздновал мяч в ворота ЦСКА, показав спартаковский ромб.

«Перед матчем Джикия предложил мне достойный подарок за отобранные очки у ЦСКА. Подарок жду до сих пор. Джикия никак не отдает», — приводит слова Мирзова «Чемпионат.сom».

После 19 туров РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на два очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выбирает между полузащитником «Милана» Круничем и Данило.