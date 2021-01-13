Полузащитник «Химок» рассказал о подарке защитника «Спартака» за мяч в ворота ЦСКА
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов рассказал об обещанном подарке защитником московского «Спартака» Георгием Джикией за забитый мяч в ворота московского ЦСКА в матче 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, что Мирзов отпраздновал мяч в ворота ЦСКА, показав спартаковский ромб.
«Перед матчем Джикия предложил мне достойный подарок за отобранные очки у ЦСКА. Подарок жду до сих пор. Джикия никак не отдает», — приводит слова Мирзова «Чемпионат.сom».
После 19 туров РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на два очка.
Ранее сообщалось, что ЦСКА выбирает между полузащитником «Милана» Круничем и Данило.