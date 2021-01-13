Сульшер прокомментировал победу «МЮ» над «Бернли» и выход в лидеры АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 18 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась со счетом 1:0.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 36 очков и вышел на первое место в АПЛ.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат игры.

«Всегда, когда берешь три очка, ты доволен. Нам нужно было побороться и заработать их, и мы это сделали», — передает слова Сульшера BBC.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Крал может перейти в «Вест Хэм».