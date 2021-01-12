Гончаренко заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче» Туфана

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко лично заинтересован в приобретении полузащитника стамбульского «Фенербахче» и сборной Турции Озана Туфана. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в Twitter.

Напомним, в СМИ сообщалось о том, что ЦСКА сделал «Фенербахче» предложение о приобретении Туфана в размере €10 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей в чемпионате Турции, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор».