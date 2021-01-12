ЦСКА выбирает между полузащитником «Милана» Круничем и Данило
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский ЦСКА выбирает между боснийским полузащитником итальянского «Милана» Раде Круничем и бразильским полузащитником французской «Ниццы» Данило Барбозой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
По информации источника, московский клуб близок к договоренности с «Миланом» по аренде боснийского полузащитника с правом выкупа.
Сообщается, что Крунич перейдет в ЦСКА в случае срыва сделки с «Ниццей» по Данило.
В нынешнем сезоне Раде Крунич провел 12 матчей в итальянской Серии A.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор».