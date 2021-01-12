Сбор судей РПЛ состоится с 15 по 19 февраля

Судьи, работающие на матчах Российской премьер-лиги, соберутся для подготовки к весенней части чемпионата в феврале. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, сбор пройдет с 15 по 19 февраля в Москве или Сочи.



Перед этим арбитры пройдут специальное тестирование по физической подготовке.

Ранее сообщалось, что бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о неподписании контрактов с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Далером Кузяевым.