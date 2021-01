Три российских хоккеиста вошли в десятку лучших игроков NHL

Пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (NHL) на сегодняшний день. Об этом сообщает официальный Twitter NHL.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял четвертое место в рейтинге. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров расположился на седьмой строчке. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на восьмой позиции. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» — на 17. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — на 18.

Отметим, что первое место в списке занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Ранее ЦСКА в овертайме обыграл СКА в матче КХЛ.

Finally, our list is complete...The Top 50 Players in the @NHL!



Let's hear what you think. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/DXxukTxbns