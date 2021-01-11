Форвард СКА Подколзин не хочет продлевать контракт с клубом

Форвард молодежной сборной России и петербургского СКА Василий Подколзин не хочет продлевать контракт с армейским клубом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Ерыкалов.

По информации источника, хоккеист твердо намерен уехать по окончании нынешнего сезона в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), из-за чего руководство невского коллектива не включило капитана команды Игоря Ларионова на МЧМ-2021 на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА.

В нынешнем сезоне Подколзин провел 24 матча и набрал в них шесть очков по системе гол+пас.

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