Непряева надеется подняться выше в общем зачете «Тур де Ски»
Антон Борисов
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Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о победе в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски».
Спортсменка отметила, что на трассе сложилась тяжелая борьба.
«Рада, что у меня получилось хорошо провести гонку. Самочувствие возвращается. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Цель на оставшиеся гонки «Тур де Ски» — подняться как можно выше в общем зачете и показать максимум», — цитирует Непряеву «Чемпионат.com».
В настоящее время спортсменка занимает четвертое место в общем зачете (430 очков).
Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.
Ранее сообщалось, что российских лыжниц не отстранят за нарушение масочного режима на «Тур де Ски».