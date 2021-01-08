Стала известна судьба Ларионова в молодежной сборной России

Игорь Ларионов продолжит работу в качестве главного тренера молодежной сборной России, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Соответствующее решение было принято на рабочем совещании штаба сборной России под руководством президента ФХР Владислава Третьяка, главы штаба Романа Ротенберга, Ларионова и тренеров национальной команды.

Под руководством специалиста сборная России заняла четверное место на молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. На встрече за третье место команда уступила Финляндии со счетом 1:4.

Ранее блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале поделился мыслями о Ларионове.