Уткин охарактеризовал Ларионова как растерянного человека

Популярный YouTube-блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале поделился мыслями о главном тренере молодежной сборной России по хоккею Игоре Ларионове.

По его мнению, не бывает тренера, дебютирующего в 60 лет, с идеями.

«Россия противопоставляет этому некогда великого игрока (моего любимого), в 60 лет, который никогда не тренировал, а значит, у него не идеи, а просто память, который пытается сообщить команде принципы игры, которые он сам помнит, но которые не могут функционировать. Потому что это были не идеи. Потому что это была вершина работы машины.

И Ларионов не может этого не понимать.

Он не плохой и не враг. Растерянный человек, пытающийся воссоздать свою молодость», — написал Уткин.

Ранее сообщалось, что сборная Дании готова отказаться от поездки на чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссию.