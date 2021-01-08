«Реал» выбрал преемника Зидана на пост главного тренера
Вадим Балканов
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Мадридский «Реал» выбрал преемника французского специалиста Зинедина Зидана на посту главного тренера. Об этом сообщает As.
По информации источника, руководство «сливочных» хочет видеть в качестве следующего наставника клуба Рауля.
43-летний специалист работает в структуре «Реала» с 2018 года и уже успел зарекомендовать себя с хорошей стороны, выиграв в прошлом сезоне Юношескую лигу УЕФА с футболистами молодежной команды.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин подешевел на €1 млн.