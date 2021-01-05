Народный артист России Лев Лещенко эмоционально отреагировал на поражение России в игре с Канадой в 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россияне проиграли со счетом 0:5.



«Как так можно? Значит, нет никакой хоккейной школы. Молодежь — это же наша смена. Так и будем за счет иностранцев все время играть», — сказал Лещенко.

Ранее Милонов поделился впечатлениями от матча Россия — Канада.