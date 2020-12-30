Сборная России стала первой командой на МЧМ-2021, пропустившей от Австрии
Карен Саркисян
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Сборная России стала первой командой на молодежном чемпионате мира 2021 года, пропустившей от национальной команды Австрии.
Нападающий сборной Австрии Зенна Петерс забросил шайбу в ворота вратаря национальной команды России Артура Ахтямова на восьмой минуте второго периода.
Напомним, что МЧМ-2021 проходит в городе Эдмонтон (Канада) с 25 декабря по 6 января 2021 года.
Ранее сборная Канады забросила Швейцарии десять безответных шайб на МЧМ-2021.