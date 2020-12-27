Телеканал FOX Sports оценил пение Слуцкого в новогоднем клипе «Рубина»
Карен Саркисян
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Американский телеканал FOX Sports оценил пение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в новогоднем клипе казанского клуба.
Напомним, что в новогоднем видеоклипе Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You».
«Все, что нам нужно на Рождество — это Леонид Слуцкий», — говорится в сообщении FOX Sports в Twitter.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».
Ранее Слуцкий исполнил песню в новогоднем клипе «Рубина».
All we want for Christmas is Leonid Slutskiy ����♥️— FOX Sports (@FOXSportsnl) December 27, 2020
�� @fcrk pic.twitter.com/VSUHupvUCg