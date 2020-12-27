Жирков является лидером РПЛ по количеству точных навесов за игру

Футболист петербургского «Зенита» Юрий Жирков является лидером осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству точных навесов за игру.

В среднем за матч до адресата у него доходило 2,6 из 6,1 навеса за игру, что является лучшим показателем в чемпионате России.



В текущем сезоне Жирков провел 17 матчей, отдав две результативные передачи.



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