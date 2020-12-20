Агент Головина рассказал о состоянии здоровья футболиста

Олег Артемов, агент футболиста «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья футболиста, передает «СЭ».

«От травмы он уже полноценно вылечился, все нормально. Саша готов играть и рвется в бой. Но тренер сам решает, когда его выпускать. Сейчас сложно сказать, в какой он форме», — сказал Артемов.

Напомним, Головин не выходил на поле с конца августа из-за травмы.



Ранее сообщалось о том, что Головин вернется на поле в первой игре «Монако» в январе.