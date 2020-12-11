Гончаренко: ЦСКА не будет удерживать Влашича

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру Николы Влашича в матче против загребского «Динамо», передает «Чемпионат.com».

Армейцы уступили со счетом 1:3.

«У Влашича высокий потенциал. Надеемся, он поиграет в топ-чемпионатах. У него большой потенциал. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его развитие», — сказал Гончаренко.



Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.