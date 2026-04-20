На Украине оценили угрозу атаки с территории Белоруссии

Госпогранслужба Украины: Россия не подтягивает войска к границе с Белоруссией

Украинские пограничники не зафиксировали перемещения техники или «подтягивания» российских войск к границе с Белоруссией. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет Укринформ.

По его словам, сейчас Россия не держит на территории Белоруссии «больших сил» и, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы атаковать украинские войска в ближайшее время.

«Подтягивания войск нет. Еще с 2022 года Белоруссия держит на отдельных направлениях свои подразделения. <…> Поэтому есть те подразделения, которые Белоруссия и раньше держала по направлению нашей границы. Они ротируются, меняются, производятся их перемещения, но наращивания даже этих подразделений не происходит», — отметил Демченко.

По его словам, позиции, полигоны и подъездные пути в Белоруссии могут обустраиваться в рамках создания Южного оперативного командования по направлению к границе с Украиной.

Демченко отметил, что сейчас Украина также наращивает инженерные укрепления по всей линии границы с Белоруссией.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия якобы «еще раз будет пытаться» втянуть в конфликт Белоруссию. Он отметил, что в приграничной зоне Белоруссии якобы идет развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Также Зеленский пригрозил похищением президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

28 февраля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает возможность ударов по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотников.

Также в недавнем интервью RT Лукашенко предупредил Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Украину и призвал их не совершать агрессивные действия против Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, что может окончательно погубить Зеленского.