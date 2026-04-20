У Ирины Дубцовой украли ценностей на десятки миллионов рублей

Из особняка Ирины Дубцовой украдено ценностей на десятки миллионов рублей
dubtsova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В двухэтажном особняке певицы Ирины Дубцовой прошло ограбление на десятки миллионов рублей. Об этом стало известно из свежего выпуска программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Пропажу певица заметила не сразу — в доме шел ремонт, а из-за частой смены домашнего персонала обстановка напоминала «проходной двор». Первым тревогу забил сын артистки, 20-летний Артем. Он взял из маминого бара бутылку игристого стоимостью 10 тысяч рублей, чтобы впечатлить друзей, но оно оказалось перелито.

«Я уехал рано с праздника, ребята открыли бутылку без меня. Что они обнаружили? В коробке из-под шампанского оказалась какая-то дешманская херня. Они сначала даже думали, что я их так пранканул», — сказал молодой человек.

Позже Дубцова провела ревизию имущества, и оказалось, что из дома вынесли примерно половину вещей. Однако певица не стала подавать заявление в правоохранительные органы, поскольку слишком много людей посещали ее особняк из-за ремонта. Она не исключила, что это мог быть не один человек, а целая группа.

«Мы поставили очень серьезную систему видеонаблюдения. Теперь, к сожалению, наш персонал об этом узнает. Но мы правда были долго в поиске и очень многих перебрали. Была такая текучка неприятная», – поделилась артистка.

