Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Две страны Евросоюза выступили против ускоренного приема Украины в объединение

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Франция и Германия не поддерживают предоставление Украине доступа к бюджету Евросоюза и права голоса на совместных заседаниях до полноценного вступления в ЕС. Берлин предложил для Киева статус «ассоциированного члена», который предусматривает участие в мероприятиях с участием профильных министров и глав государств, но без права голоса и автоматического получения средств из общего бюджета.

Согласно материалу FT, в Париже подобную форму членства называют «статусом интегрированного государства». При этом отмечается, что Украина не сможет участвовать в программах общей сельскохозяйственной политики и получать европейское финансирование до момента полноценного вступления в ЕС.

По данным издания, в Германии и во Франции считают, что новый статус будет иметь важное символическое значение для Украины. В Берлине полагают, что такой мягкий вариант членства в Евросоюзе мог бы включать пункт о взаимной обороне, который является очень важным для украинских властей в связи с отсутствием перспектив вступления в НАТО.

16 апреля министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не намерена допустить ускоренного принятия Украины в Евросоюз. По его словам, внутри Еврокомиссии существует мысль об ускоренной евроинтеграции Украины, однако, этого, по его заверению, не случится.

Ранее Рютте пообещал дать Украине огромные деньги на военные нужды.

 
Теперь вы знаете
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!