Две страны Евросоюза выступили против ускоренного приема Украины в объединение

Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Франция и Германия не поддерживают предоставление Украине доступа к бюджету Евросоюза и права голоса на совместных заседаниях до полноценного вступления в ЕС. Берлин предложил для Киева статус «ассоциированного члена», который предусматривает участие в мероприятиях с участием профильных министров и глав государств, но без права голоса и автоматического получения средств из общего бюджета.

Согласно материалу FT, в Париже подобную форму членства называют «статусом интегрированного государства». При этом отмечается, что Украина не сможет участвовать в программах общей сельскохозяйственной политики и получать европейское финансирование до момента полноценного вступления в ЕС.

По данным издания, в Германии и во Франции считают, что новый статус будет иметь важное символическое значение для Украины. В Берлине полагают, что такой мягкий вариант членства в Евросоюзе мог бы включать пункт о взаимной обороне, который является очень важным для украинских властей в связи с отсутствием перспектив вступления в НАТО.

16 апреля министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не намерена допустить ускоренного принятия Украины в Евросоюз. По его словам, внутри Еврокомиссии существует мысль об ускоренной евроинтеграции Украины, однако, этого, по его заверению, не случится.

