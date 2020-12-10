Загребское «Динамо» и ЦСКА объявили составы на матч Лиги Европы
Антон Борисов
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Загребское «Динамо» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
Стартовый состав «Динамо»: Ливакович, Леовац, Гвардиол, Теофиль-Катерин, Мохаррами, Майер, Адеми, Якич, Оршич, Кастрати, Гавранович.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин.
Встреча между «Динамо» и ЦСКА пройдет в столице Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что полузащитник армейцев Константин Кучаев перенес операцию на колене.