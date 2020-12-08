Черчесов высказался о сборной Хорватии: Влашич определяет лицо ЦСКА

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на YouTube-канале национальной сборной высказался о сборной Хорватии.

По мнению тренера, в любой сборной, особенно после таких триумфов, как у Хорватии на чемпионате мира 2018 года в России, не то что спад, а смена поколений.

Черчесов отмечает, что хорваты – стабильно футбольная страна, у них стабильно вырастают таланты, многие из которых играют за границей.

«Влашича мы видим каждую неделю – он определяет лицо ЦСКА», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.