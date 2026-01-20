Шоу Меган Маркл закрыли

Герцогине и актрисе Меган Маркл отказали в съемках третьего сезона ее лайфстайл-шоу «С любовью, Меган». Об этом сообщает Page Six со ссылкой на решение платформы Netflix.

«Сериал не вернется. Ходили разговоры о специальных праздничных эпизодах, но никакие съемки не идут», — сказал один из инсайдеров.

Сейчас, утверждают источники, 44-летняя Маркл сосредоточится на создании своего бренда и будет демонстрировать свои кулинарные способности в соцсетях.

Второй сезон шоу «С любовью, Меган» вышел в 2025 году. Сериал, в котором к Маркл приходят звездные гости, не попал в топ-10 стриминговой платформы даже в неделю премьеры.

При этом праздничный спецвыпуск 2025 года попал в топ-10 по всему миру, а источники добавили, что Netflix считает сериал очень успешным.

В конце 2025 года Меган Маркл назвали лицемерной из-за рождественского шоу. Знаменитость показала, как проводит рождественский сезон в своем доме в Монтесито. Герцогиня украшала дом, готовила праздничные блюда, наряжала елку и упаковывала подарки. Для детей она подготовила персональные крекеры с маленькими подарками.

