Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Шоу Меган Маркл закрыли

Платформа Netflix отказала Меган Маркл в третьем сезоне именного шоу
Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press/meghan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Герцогине и актрисе Меган Маркл отказали в съемках третьего сезона ее лайфстайл-шоу «С любовью, Меган». Об этом сообщает Page Six со ссылкой на решение платформы Netflix.

«Сериал не вернется. Ходили разговоры о специальных праздничных эпизодах, но никакие съемки не идут», — сказал один из инсайдеров.

Сейчас, утверждают источники, 44-летняя Маркл сосредоточится на создании своего бренда и будет демонстрировать свои кулинарные способности в соцсетях.

Второй сезон шоу «С любовью, Меган» вышел в 2025 году. Сериал, в котором к Маркл приходят звездные гости, не попал в топ-10 стриминговой платформы даже в неделю премьеры.

При этом праздничный спецвыпуск 2025 года попал в топ-10 по всему миру, а источники добавили, что Netflix считает сериал очень успешным.

В конце 2025 года Меган Маркл назвали лицемерной из-за рождественского шоу. Знаменитость показала, как проводит рождественский сезон в своем доме в Монтесито. Герцогиня украшала дом, готовила праздничные блюда, наряжала елку и упаковывала подарки. Для детей она подготовила персональные крекеры с маленькими подарками.

Ранее Меган Маркл рассказала, как провела День благодарения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666457_rnd_6",
    "video_id": "record::4a7aab2f-4ce7-493f-80c3-5ff0eb97fa05"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+