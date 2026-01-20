Стало известно, когда идентифицируют тело неизвестного, которым может быть пловец Свечников

Адвокат Альперен Чакмак, представляющий интересы семьи пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, подтвердил, что тело неизвестного мужчины, найденное в проливе Босфор, может принадлежать спортсмену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я пока ничего определенного сказать не могу. Но есть серьезные подозрения, что тело принадлежит ему. [Это станет известно] после проведения ДНК‑теста», — заявил он.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее было опубликовано видео извлечения из Босфора тела неизвестного.