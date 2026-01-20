Макрон вышел на публику в солнцезащитных очках

Макрон выступает в солнцезащитных очках на Мировом экономическом форуме в Давосе

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает в солнцезащитных очках на Мировом экономическом форуме в Давосе. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

В ходе своего выступления Макрон заявил, что конкуренция со стороны США направлена на то, чтобы подчинить Европу. Такой исход французский лидер назвал неприемлемым.

«Торговые войны и эскалация протекционизма лишь породят проигравших», — сказал Макрон.

20 января в Давос прилетел специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Предположительно, он проведет переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером.

До этого газета Politico писала, что в рамках ответа на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию представителям стран-членов Евросоюза было поручено на разных уровнях связаться с американскими коллегами, чтобы донести до них, что со стороны Европы на это может последовать «силовой» ответ».

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен Холодной войны.