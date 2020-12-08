Экс-игрок «Зенита» Игонин: клуб достиг дна

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о выступлении клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По его словам, вторая подряд неудача в главном клубном европейском турнире ставит точку в долгосрочном планировании стратегии развития.

«Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться, в лучшем случае, только следующей осенью.

Причины краха лежат на поверхности: низкий уровень чемпионата, отсутствие полноценного подготовительного периода, слабая селекция, травмы и, безусловно, череда тренерских ошибок», — сказал Игонин.

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