Нападающий «Атлетико» сдал положительный тест на коронавирус

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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Marca.

Таким образом, нападающий не сможет принять участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Напомним, что Суарес заразился коронавирусом в расположении сборной Уругвая..

Матч «Атлетико» — «Бавария» состоится 1-го декабря на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Крыховяк не сыграет в ЛЧ с «Зальцбургом» из-за коронавируса.