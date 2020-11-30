Нападающий «Атлетико» сдал положительный тест на коронавирус
Карен Саркисян
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Marca.
Таким образом, нападающий не сможет принять участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Напомним, что Суарес заразился коронавирусом в расположении сборной Уругвая..
Матч «Атлетико» — «Бавария» состоится 1-го декабря на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что Крыховяк не сыграет в ЛЧ с «Зальцбургом» из-за коронавируса.