Президент UFC рассказал о предстоящей встрече с Хабибом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о предстоящей встрече с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым, передает «Чемпионат.com».

Уайт подтвердил, что встретится с Нурмагомедовым и проведет переговоры в Абу-Даби.

«Это произойдет скоро. Когда придет время, я дам вам знать. Верю, что Нурмагомедов вернется ради рекорда 30-0», — сказал президент на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 15.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Хабиб открыл секрет хорошего настроения.