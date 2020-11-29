Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о своем резонансном интервью, передает РИА «Новости».

Напомним, в эфире «Матч ТВ» специалист сказал, что «бездарный» Антон Заболотный лучше, чем «талантливый» Федор Чалов, который ничего не делает.



«Пускай и чересчур эмоционально, но я постарался сделать так, чтобы все поняли, что футбол не обманешь. Нельзя себя недооценивать. Но переоценка своих возможностей сильно вредит общему делу», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов объяснил, почему согласился на скандальное интервью.